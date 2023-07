Cade in moto sull’A4 Perde la vita a 34 anni

Ancora una tragedia sul tratto urbano dell’autostrada A4, tra gli svincoli di Certosa e Cormano dove ha perso la vita un uomo di 34 anni dopo un incidente in moto. Teatro del dramma la carreggiata direzione Venezia quando, attorno alle 6.30 di ieri mattina, una moto è finita a terra forse dopo aver urtato un’auto lateralmente. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari inviati dalla centrale operativa di Milano con un’ambulanza e un’auto medica. Medici e paramedici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del motociclista.

I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia stradale di Novate che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. I medici hanno visitato anche il 54enne, conducente della macchina, rimasto però praticamente illeso. Si tratta del neoprefetto di Padova, Francesco Messina.

Secondo una primissima ricostruzione della Polstrada, il centauro sarebbe caduto da solo dalla moto, ma ancora non è chiaro se dopo essere entrato in collisione con un altro mezzo. Subito dietro di lui viaggiava l’auto guidata dal prefetto di Padova che non avrebbe fatto in tempo a frenare e avrebbe urtato la moto. Il centauro è finito a terra ed è stato investito da un camion. Sono in corso le indagini per accertare le responsabilità dello scontro fra i mezzi: non è escluso che la moto sia stata urtata da una terza auto.

Unica certezza è che quel tratto di autostrada è estremamente pericoloso. Dalla barriera di Milano Ghisolfa alla Barriera Milano est sono 33 chilometri costellati quotidianamente da incidenti stradali. Dal 31 gennaio a ieri sono state 9 le vittime. Un camionista di 40 anni morto dopo aver tamponato un’autocisterna. Il 18 febbraio hanno perso la vita Laura Amato, 54 anni e Claudia Turconi, di 60, ferme alla barriera della Ghisolfa e travolte da una Lancia Musa. Il 22 febbraio ha perso la vita Beatrice Dell’Orto dopo l’impatto tra il suo Volkswagen Caddy e un camion. Il 3 marzo altra tragedia, Antonella Rossetti, 58 anni, e la nipote Loredana Raimondo di soli 15 anni perdono la vita in un tamponamento a catena. Il 29 maggio a morire sulla A4, è un ragazzo di 25 anni che secondo una prima ricostruzione ha tamponato violentemente un mezzo pesante, carico di bombole d’ossigeno. A causa dell’incidente in direzione Venezia si sono frate lunghe code. Stessa cosa in direzione opposta dove le code le hanno formate i soliti curiosi.

Massimiliano Saggese