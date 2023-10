Caccia agli aggressori. Gli spaccano la testa a colpi di bastone. Grave un quarantenne

Preso a bastonate in testa, un marocchino di 40 anni, con alcuni precedenti per spaccio, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Ora si cercano gli aggressori, presumibilmente tre persone, a loro volta nordafricane. Il bastone usato come arma del pestaggio è stato poi ritrovato accanto al luogo del ferimento: sarebbe stato usato per colpire la vittima più volte. Il fatto è accaduto sabato, poco prima delle 23, in via Repubblica, all’altezza della case rosse, comprensorio di abitazioni popolari di proprietà di Aler.

I soccorritori hanno trovato il 40enne riverso a terra, cosciente, ma molto agitato. Dopo le prime cure, è stato portato al Fatebenefratelli; le sue condizioni sono gravi in ragione del vistoso trauma cranico. Intanto i carabinieri, intervenuti in via Repubblica con cinque pattuglie, hanno avviato le verifiche per ricostruire i motivi e i contorni dell’accaduto. È caccia agli aggressori, che subito dopo il fatto si sono dileguati. Si cercano testimonianze che possano supportare le indagini, tanto più che nella zona non ci sono telecamere. L’episodio contribuisce a riportare in primo piano il tema della sicurezza.

"Da tempo lanciamo appelli per chiedere un incremento delle forze dell’ordine che consenta un maggiore presidio negli orari tardo pomeridiani e serali", ricorda il sindaco di San Giuliano Marco Segala. I partiti (di centrodestra) che lo sostengono hanno avviato in questi giorni una raccolta di firme per chiedere a Questura e Prefettura un aumento dell’organico dei carabinieri e la creazione, sul territorio, di un commissariato di polizia.