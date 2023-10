Cà dei Tencitt fra cucina teatro e musica

Oliva

Esiste ancora a Milano, in via Laghetto 2 lo storico palazzo Ca’ dei Tencitt, un luogo dove si respira la storia autentica della città, poiché il suo interrato fu l’antica carbonaia della Fabbrica del Duomo. Un tempo il palazzo si affacciava sul "Laghett" dove arrivavano le chiatte cariche di marmo e carbone per la sua costruzione. Il carbone veniva scaricato nei sotterranei dell’edificio dai ‘tencitt’, carbonai così chiamati perché "sporchi e piccoli" (dal milanese ‘tencio’, cioè sporco, unito a "piccolo" dato dal diminutivo ‘itt’) . Essere "piccoli e sporchi" fu la loro fortuna perché il rivestimento di carbone che li ricopriva fungeva da antisettico e durante la peste milanese nessuno di loro venne infettato. In segno di ringraziamento per essere usciti indenni dalla peste, i carbonai realizzarono l’affresco che ancora oggi si può ammirare sulla parete esterna dell’edificio, dedicato alla Madonna dei Tencitt. Il Ca’ dei Tencitt negli anni ’60 divenne il primo American Lounge Club di Milano, dove suonavano molti musicisti dell’epoca. Negli anni ‘70 divenne luogo di riferimento di artisti, intellettuali, buongustai e bohémien finché, durante le rivolte studentesche di fine anni ‘70, venne incendiato due volte e da lì abbandonato. In questo luogo oggi, grazie alla nuova gestione della Cantina Piemontese, si ritrova il sapore clandestino di un salotto della Belle époque e l’energia unica di luogo che un tempo fu un punto di riferimento della vita notturna milanese. Oltre a una cucina semplice e ricercata insieme, al Tencitt si può andare per serate culturali e musicali di grande qualità. Ogni domenica alle 22 comincia un esclusivo concerto jazz per una rassegna curata dal direttore artistico Pepe Ragonese. Fra i primi nomi della nuova stagione ci sono i Tchnoir (domenica 8 ottobre) con la voce di Jennifer Villa e la chitarra di Alexandros Finizio. Il 15 ottobre si esibirà il Sir.Jo Cocchi Trio e il 22 l’Humberto Amesquita latin 4tet. Sul fronte del teatro, il Tencitt è fra le sedi che ospitano il Milano Fringe Festival, dando spazio a diverse compagnie underground.

Ca’ de Tencitt e Cantina Piemontese – via Laghetto, 2 – Tel. 02 784618