Bus salta la fermata a Milano, ciclista lo insegue

L’autobus che salta la fermata, nonostante ci sia una donna in attesa sotto la pensilina. Il passante che assiste alla scena e decide di inseguire in bicicletta il mezzo pubblico per chiederne conto all’autista. La lite a distanza tra i due e il bus fermo per quasi mezz’ora. È finito con una denuncia l’insolito siparietto andato in scena giovedì pomeriggio in via Zama: il cittadino che ha fermato il pullman, un cinquantaduenne italiano incensurato, è stato indagato a piede libero per interruzione di pubblico servizio.

Attorno alle 14, un autobus della linea 66 ha saltato la fermata "Zama 11", senza accorgersi che una passeggera stava aspettando il mezzo pubblico. A quel punto, l’uomo in bicicletta si è messo all’inseguimento della 66 ed è riuscito a fermarla poche centinaia di metri di distanza. Ne è nata subito una discussione, per fortuna non degenerata, tra il cittadino e il conducente dell’autobus: il vivace scambio di battute è durato così tanto che i passeggeri hanno pensato bene di scendere dal mezzo e salire su quello che seguiva. Alla fine, ci è voluto l’intervento dei militari del Radiomobile per chiudere la querelle: il cinquantaduenne, che ha spiegato di aver agito quasi per senso di giustizia, è stato identificato e denunciato.