Bus e treni, aumenti in vista. "E il servizio non fa che peggiorare"

di Alessandra Zanardi

Corse più salate, aumentano i costi di autobus e treni. I pendolari del Sud Milano hanno accolto come una beffa il rincaro di biglietti e abbonamenti annunciato da Regione Lombardia a partire dal 1° settembre. Un balzello che farà lievitare il prezzo dei titoli di viaggio del 4% per quanto riguarda i treni e del 4,81% per quanto concerne i pullman. Un atto dovuto, a detta della Regione; un incremento inaccettabile, secondo i viaggiatori, che saranno costretti a mettere mano al portafoglio. "L’ennesimo costo che si scarica sulle tasche di noi utenti, a fronte di un servizio punteggiato di cancellazioni, scioperi, scarsi controlli a bordo dei mezzi e carrozze affollate negli orari di punta – sbotta Giusy Messina, tra gli attivisti del comitato che rappresenta i pendolari dei treni del Sud Milano e del Lodigiano –. È inaccettabile che ad aumentare sia solo il prezzo, e non la qualità del servizio". "Così si rischia di disincentivare l’uso dei mezzi pubblici, a favore dell’auto privata – aggiunge il fondatore del comitato, Massimo Baldi –. E i nostri appelli per un servizio più efficiente sono rimasti purtroppo inascoltati sia da parte della Regione che da parte degli enti locali".

Sul piede di guerra anche il comitato di Paullo che rappresenta i pendolari degli autobus. "In un contesto dove stipendi e pensioni faticano a tenere il passo con l’inflazione, le decisioni che riguardano il trasporto pubblico non dovrebbero essere prese da chi viaggia con l’auto blu, ma da chi prende i mezzi tutti i giorni – osserva Giancarla Rosa –. Gli aumenti sarebbero più digeribili, se ci fosse un servizio più capillare ed elastico". In sei anni di attività, il comitato di Paullo ha evidenziato più di una criticità nel sistema degli autobus che servono i Comuni della Paullese: corse affollate, ritardi e soppressioni. "Di fronte a tutto questo – prosegue Rosa – come accettare i rincari?". Attualmente, nella tratta Paullo-Milano, per il binomio pullman+metropolitana si spendono 3 euro per il biglietto ordinario, 26 euro per l’abbonamento settimanale, 70 euro per il mensile e 644 euro per l’annuale. Sulla tratta San Zenone-Milano, per l’utilizzo combinato di treni e metropolitane, il prezzo è 77 euro al mese. Costi che dopo la pausa estiva sono dunque destinati a lievitare.

Sul fronte dei treni, la buona notizia è che dal 28 agosto tornerà in servizio la S12, la linea ferroviaria Melegnano-Milano Bovisa che era stata sospesa sull’onda dell’emergenza Covid. Ma, a detta dei comitati locali, gli orari della linea, già ufficializzati da Trenord, non rispondono appieno alle esigenze di studenti e lavoratori.