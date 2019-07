Milano, 17 luglio 2019 - Solo. Legato alla sbarra di un cancello con un guinzaglio rudimentale. A notare quel cane in via Fratelli di Dio, vicino agli orti comunali all’ingresso del Parco delle Cave, è stato un passante che ha pensato di trovarsi davanti a un cagnolino abbandonato. «Non posso lasciarlo qui, da solo», e così ha chiesto aiuto alla polizia locale. Gli agenti del Nucleo Tutela animali sono riusciti a risalire alla proprietaria grazie al microchip, scoprendo che quello splendido esemplare di bull terrier non era stato abbandonato ma era scappato di casa il giorno prima. La proprietaria, disperata, aveva già preparato i volantini da appendere nel quartiere per segnalare la scomparsa. Per fortuna non è stato necessario utilizzarli: ha potuto riabbracciare il suo cagnolino prima di quanto osasse sperare.

Andiamo con ordine. È sabato sera, sono le 22.30 quando un cittadino di passaggio nota l’animale legato al cancello del Parco delle Cave, periferia ovest. Il suo primo pensiero, vedendolo non solo legato alla sbarra ma anche dentro un recinto, è stato che qualcuno l’avesse abbandonato lì. Invece era stato lasciato - si è scoperto dopo - da qualcuno che lo aveva ritrovato prima di lui. Il cane si lasciava accarezzare anche se molto spaventato. Per scoprire la sua storia è stato necessario l’intervento della polizia locale, che ha accompagnato l’animale al canile veterinario per verificare la presenza di un microchip. Ce l’aveva. Da qui, i ghisa sono risaliti alla proprietaria: una donna di 51 anni. La tappa successiva è stata a casa sua, a poca distanza dal ritrovamento. Gli agenti hanno scoperto che il cane era riuscito a fuggire la notte prima dal giardino di casa: la sua famiglia lo aveva cercato nel parco, senza trovarlo. Tanto che erano già pronti i volantini. Ma il lieto fine è arrivato prima.