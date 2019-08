Milano, 19 agosto 2019 - L'ultima «condotta di appropriazione astrattamente configurabile» risale al maggio del 2011 e quindi «le singole condotte di appropriazione, unificate», che «risultano commesse» tra il 2003 e il 2011, si sono tutte prescritte. Lo scrive il giudice di Milano Giuseppe Vanore nelle motivazioni, da poco depositate, della sentenza con cui il 17 maggio scorso sono stati in parte prosciolti per prescrizione e in parte anche assolti nel merito tre frati, ex amministratori di tre enti dei Frati Minori, imputati per un ammanco nelle casse dei francescani da circa 20 milioni di euro.

Le indagini erano scattate alla fine del 2014 con le denunce presentate dai tre enti (la Casa Generalizia dell'Ordine dei Frati Minori, la Provincia di Lombardia San Carlo Borromeo e la Conferenza dei ministri provinciali dei Frati Minori d'Italia, parti civili coi legali Gian Luigi Tizzoni e Federico Pezzani) nelle quali si segnalava che i tre frati avrebbero posto in essere «operazioni di investimento, promosse e gestite da un sedicente fiduciario-investitore, tale Leonida Rossi», concluse poi «con la mancata restituzione dei capitali investiti». Rossi, 78 anni, italo-svizzero, dopo che era emerso il suo coinvolgimento nell'indagine si era impiccato nella sua villa a Lurago d'Erba, in provincia di Como, nel novembre del 2015. Per il giudice, in sostanza, «il momento consumativo del reato» di appropriazione indebita «non può che coincidere con gli atti di disposizione» dei soldi «effettuati dagli economi nei confronti del Rossi» e non può coincidere, invece, «con l'omessa restituzione» del denaro e nemmeno con «la cessazione dalla carica, dalla quale deriverebbe l'obbligo di rendicontazione e quindi di restituzione, come sostenuto nel processo dalle parti civili».

Dunque, stando alle motivazioni della sentenza, l'ultimo atto di trasferimento di parte del denaro a Rossi risale al 2011 e sia quello che i precedenti sono dunque prescritti, mentre sul 'capitolò riguardante due assegni del 2014 il Tribunale ha deciso che in quel caso non si trattò di «atti di appropriazione», ma di «prestiti». Da qui una parziale assoluzione nel merito.