Buccinasco, un mercato coperto per piccoli ambulanti e ristorazione

Un mercato coperto per ospitare piccoli ambulanti ma anche eventi e punti ristoro. Lo realizzerà il Comune che ha acquistato il capannone in via della Resistenza da anni in pieno degrado. Durante l’ultima seduta del Consiglio comunale, la maggioranza ha deciso di comprarlo dalla società che ne detiene la proprietà per realizzare il progetto già premiato da Regione Lombardia con un contributo da 630mila euro. "Il Comune corrisponderà alla proprietà 857 mila euro – spiega il sindaco Rino Pruriti –, per il 50% finanziato dalla Regione che ha valutato positivamente il progetto. Quindi, l’investimento reale dell’Amministrazione è inferiore a 500mila euro. L’obiettivo è rilanciare il territorio: la rigenerazione urbana avrà ricadute positive sul commercio, la socialità, la cultura e la vivibilità della zona". Un progetto ambizioso sostenuto da Confcommercio che, insieme al Comune, ha dato vita al Distretto commerciale per "accedere a fondi regionali che abbiamo ottenuto proprio grazie all’eccellenza della nostra proposta – commenta l’assessore al Commercio Mario Ciccarelli –. L’immobile avrà una nuova vita, ci saranno i banchi dei piccoli venditori, proposte di intrattenimento e cultura e attività di ristorazione".

L’opposizione in Consiglio, tuttavia, non è d’accordo: "Bisogna svolgere prima tutte le indagini ambientali ed evitare inutili sprechi di soldi pubblici, ma secondo il sindaco non sono necessarie. Non abbiamo partecipato alla votazione per acquistare un immobile fatiscente senza tutte le perizie necessarie che scongiurino ogni possibile criticità, soprattutto quando si parla di ambiente". "Nel capannone c’era un’officina meccanica, non fabbriche o attività produttive – replica Pruiti –. Il cemento armato è diverso da un terreno. Ma, come spiegato, sarà incaricato un tecnico ambientale prima del rogito notarile che fornirà una relazione dettagliata".

Francesca Grillo