Brucia il Parco delle Groane In cenere ettari di bosco: ore d’ansia alla casa di riposo

di Roberta Rampini

Un vasto incendio è divampato lunedì sera nel Parco delle Groane tra Cesate e Limbiate. Le fiamme altissime, che a causa del vento sono cresciute velocemente, e la colonna di fumo nero erano visibili a diverse centinaia di metri, nella zona sud di Senago e dalla strada che, attraversando il Parco delle Groane, conduce all’ospedale di Garbagnate Milanese. L’allarme è scattato intorno alle venti e trenta quando alla centrale operativa del 115 sono arrivate diverse segnalazioni. Sul posto sono intervenute venti squadre di vigili del fuoco provenienti dai comandi provinciali di Monza, Milano e Varese, oltre a decine di volontari della protezione civile e dell’Aib (antincendio boschivo) del Parco. Le strade che circondano l’area sono state chiuse a scopo precauzionale, mentre alcune squadre dei vigili del fuoco hanno presidiato per tutta la notte l’area del parco vicino alla zona residenziale. Timori anche per la casa di riposo che si trova a breve distanza e per un ristorante. Per fortuna nessuna persona è stata coinvolta e non è stato necessario evacuare né famiglie di residenti né gli anziani ospitati nella Rsa.

Ieri all’alba il rogo sembrava domato, o almeno sotto controllo, ma qualche ora dopo le fiamme hanno interessato nuovamente un’area del Parco ed è stato necessario anche l’intervento di un elicottero per fermare il fronte del fuoco. A rendere difficile lo spegnimento sia la vasta area interessata che le decine di focolai ancora accesi nel sottobosco. La strada tra Cesate e Solaro è stata di nuovo chiusa al traffico dalla polizia locale per consentire le operazioni di spegnimento ed evitare problemi agli automobilisti a causa del fumo. "Non esiste ancora una stima precisa dei danni, ma si è purtroppo certamente trattato di un episodio molto grave – spiegano dal Parco –. Le fiamme si sono estese rapidamente, anche a causa del vento, divorando le sterpaglie, e hanno interessato un’area decisamente vasta. Sono stati distrutti ettari di bosco". Ad aggravare la situazione il fatto che il bosco sia molto secco a causa della quasi totale assenza di precipitazioni degli ultimi mesi.

Le operazioni di messa in sicurezza andranno avanti anche nei prossimi giorni mentre i carabinieri di Cesate sono impegnati nel difficile lavoro di accertare la causa del rogo.