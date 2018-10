Milano, 19 ottobre 2018 - Incastrato da un errore sulla carta d'identità: invece di celibe, c'era scritto nubile. È stato questo dettaglio a mettere nuovamente nei guai P.M., pregiudicato di 67 anni molto noto per il suo passato da trafficante di droga, arrestato a Milano per il possesso di un documento falso. P.M. è considerato dagli investigatori uno dei maggiori broker di stupefacenti del nord Italia, coinvolto assieme al fratello G. in importanti operazioni antidroga.

Dal 2016 è sottoposto alla sorveglianza speciale e ha l'obbligo di restare a casa della compagna dalle 22 alle 6. Giovedì gli agenti si sono presentati a casa per un controllo di routine, lui ha presentato la carta d'identità perfetta in ogni sua parte, tranne che nella dicitura femminile del suo status. Una volta portato in questura è stato accertato che il comune di San Giuliano Milanese aveva rilasciato davvero una carta d'identità per lui, ma non di quel tipo, e soprattutto non valida per l'espatrio come quella falsa. Successivamente è stata eseguita una perquisizione in casa durante la quale sono stati trovati 120 grammi di hashish.

© Riproduzione riservata