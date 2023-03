Broglia presenta la lista: i cittadini prima di tutto

A Paullo c’è già chi scalda i motori in vista delle amministrative del 2024. Il candidato sindaco Giancarlo Broglia (nella foto) presenterà la sua lista e il suo progetto politico durante un’assemblea pubblica in programma domani alle 21 al ristorante "Chiaro di luna". Impegnato in politica e nel sociale da oltre 30 anni, Broglia è convinto della necessità di un rinnovamento "che si accompagni - dice - a un confronto e ascolto dei bisogni dei cittadini". Perciò ha deciso di annunciare sin da ora la sua candidatura, anche per ampliare il gruppo sostenitori che già lo sta affiancando.