Bresso (Milano), 20 novembre 2020 - A Bresso in via Grazia Deledda presso il Centro Sportivo comunale ha aperto il terzo punto tamponi drive in dell'Asst Nord Milano dopo quelli già attivi all'Ospedale Bassini e in piazza XX Settembre a Sesto San Giovanni. All'esecuzione del tampone potranno accedere in auto, su prenotazione, coloro che sono stati segnalati come caso sintomatico o a rischio dal proprio medico o pediatra. Complessivamente in Lombardia sono attivi 82 punti tampone.

Con questo nuovo punto tamponi che garantirà oltre 100 slot al giorno, l'offerta dell'Asst raggiunge la quota di circa 1.000 tamponi al giorno nelle diverse sedi di erogazione: drive in Bassini (circa 600/giorno), drive in Sesto San Giovanni (circa 200/giorno), Poliambulatorio di Cologno Monzese (circa 50/giorno), Poliambulatorio via Ippocrate a Milano (circa 50/giorno). Il Drive In di Bresso, cui si potrà accedere in auto da via Grazia Deledda, sarà operativo dalle 8.30 alle 14.00 dal lunedì al venerdì e garantirà un servizio di prossimità per i cittadini dei Comuni di Bresso e di Cormano.

"Il punto tamponi di Bresso - ha detto l'assessore al WelfareGiulio Gallera - riveste una grande importanza per questo territorio e rappresenta un esempio concreto di collaborazione istituzionale fra la Regione, l'Asst Nord Milano e l'amministrazione comunale. L'attivazione di questa struttura rientra in un piano strategico regionale che prevede una diffusione capillare dei luoghi dove vengono effettuati i test molecolari: finora in Lombardia stanno funzionando 82 `punti tamponi`, 36 dei quali nel territorio dell'Ats Città Metropolitana di Milano". "La diagnostica tempestiva del coronavirus - ha continuato l'assessore - è un elemento fondamentale per migliorare l'efficacia delle cure e per arginare la diffusione del contagio. Abbiamo costruito in questi mesi un apparato capace di processare oltre 50.000 tamponi al giorno. In questo modo riusciamo a rincorrere il Covid e isolare i casi positivi, anche se asintomatici".