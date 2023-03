Bresso, provano a rubare smartphone all’ingrosso: arrestati due dei ladri

I ladri sono stati fermati dai carabinieri della stazione radiomobile

Cinque ladri hanno provato a rubare smartphone in una ditta di rivendita all’ingrosso a Bresso, al confine con Milano. I carabinieri sono intervenuti rapidamente e sono riusciti ad arrestare due malviventi: si tratta di due romeni di 18 e 34 anni. Gli altri tre complici sono riusciti a fuggire.

Il tentato furto è avvenuto sabato notte intorno alle 23, a una ditta che ha sede in via Carolina Romani. I cinque criminali stavano scavalcando la recinzione quando i carabinieri della sezione radiomobile sono arrivati sul posto a seguito di una segnalazione.

I militari sono riusciti ad arrestare in flagranza, per tentato furto aggravato, i due romeni, che risultano essere entrambi senza fissa dimora in Italia ed incensurati. Gli altri tre sono ricercati.

I due stranieri sono stati bloccati mentre cercavano di salire su un'autovettura, con targa tedesca ed intestata ad una persona residente in Germania, parcheggiata nei pressi dell'azienda. Nelle vicinanze era parcheggiata una seconda macchina, anch'essa con targa tedesca.

All'interno dei veicoli sono stati trovati dodici sacchi di tela di grandi dimensioni, contenenti diversi arnesi da scasso, ricetrasmittenti e cinque ventose pneumatiche con maniglie. Le attrezzature e le auto sono state sequestrate.