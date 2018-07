Bresso (Milano), 27 luglio 2018 - Salgono a 33 le persone contagiate dall'ondata di legionella. Tra ieri sera e questa mattina sono infatti stati segnalati 6 nuovi casi tra cui quello di una paziente (anche lui come gli altri residente nella cittadina dell'hinterland milanese). A comunicare i nuovi casi di legionella è stato, in una nota, l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera. Si trovava nel Catanzarese quando si è sentito male il 28esimo contagiato dalla legionella, batterio che ha scatenato un'epidemia nel comune di Bresso, alle porte di Milano. Il paziente è calabrese ma da anni residente nella cittadina. Secondo quanto appreso ha avuto una crisi respiratoria, ed è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. Si pensa che il batterio fosse già in fase di incubazione prima dell'arrivo in Calabria. Ora l'uomo si trova al policlinico universitario Mater Domini di Catanzaro per il trattamento clinico.

La fontana del Mappamondo vicino alla chiesa centrale e la casa di uno dei primi contagiati. È lì che sono state trovate tracce del batterio della legionella. E i primi risultati dei campionamenti eseguiti da Ats Milano lo confermano. I contagiati sono tutte persone che vivono in zone differenti della città. Aspetto che suggerisce come sorgente dell’infezione i "punti o luoghi di aggregazione", come i centri commerciali, le banche, gli uffici postali. È una delle ipotesi su cui sta lavorando il procuratore aggiunto di Milano, Tiziana Siciliano, che ha aperto un fascicolo al momento senza ipotesi di reato né indagati. "Ci vorrà del tempo – chiarisce Giorgio Ciconali, direttore del Dipartimento di prevenzione di Ats Milano –. Dobbiamo attendere tutti i risultati dei circa 150 campionamenti effettuati fino ad ora. Per il momento abbiamo solo i primi 12 risultati relativi a 3 abitazioni in cui vivono persone infettate: una casa è positiva, con quantità significativa di una colonia di legionella. Per le altre 2 abitazioni i test sono negativi". Poi, c’è la fontana, una piccola vasca con sopra un mappamondo in marmo che si muove su un leggero soffio d’acqua: ora è chiusa e svuotata, come lo è fin dai primi giorni dell’emergenza in via cautelativa.