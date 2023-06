Bresso, 178mila euro per riqualificare case popolari e edifici comunali

Nuovi fondi economici da investire per riqualificare le case popolari e gli edifici comunali del territorio cittadino. Dopo alcune aste andate deserte, l’immobile residenziale di proprietà municipale di via Patellani 2 è stato venduto per un valore economico di 178mila euro; in poche parole, all’ultimo bando pubblico per la sua alienazione, nella prima decade di questo mese, l’appartamento di 126 metri quadrati, fino a diversi anni fa abitazione del segretario comunale, permetterà di finanziare il restyling di una mezza dozzina di alloggi Erp oltre alla manutenzione straordinaria di settori e di spazi di palazzi e di palazzine del Comune di Bresso. Ma non solo: la giunta del sindaco bressese Simone Cairo ha già ricevuto 100mila euro da Regione Lombardia, stanziati alla fine dell’anno scorso, per essere destinati alla risistemazione di 8 alloggi delle case popolari: a conti fatti, nei prossimi mesi almeno 14 appartamenti saranno oggetto di lavori di manutenzione e di adeguamento strutturale. Scatta, a tutti gli effetti, con il finanziamento del Pirellone e con la somma ricavata dalla vendita dell’appartamento di via Patellani, il progetto per le politiche sociali e abitative per la casa, che rappresenta il primo intervento della neo-giunta Cairo, nominata poco meno di un mese fa, per migliorare la vivibilità delle case popolari per le famiglie e gli anziani: "I 178mila euro saranno subito investiti in parte per gli alloggi e in parte per gli spazi degli edifici comunali - conclude il primo cittadino Cairo -. Le politiche abitative rappresentano una priorità del nuovo mandato come, peraltro, gli interventi in alcuni plessi scolastici della città, come alla elementare di via Bologna, alla Scuola satellite in via Lurani e alla elementare di via Marconi". G.N.