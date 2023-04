Brasile, ispirazioni dalla natura

MILANO

Dal Salone del Mobile al Fuorisalone il Brasile è protagonista.

Stone Pavilion è lo spazio curato dall’architetta e designer brasiliana Vivian Coser all’interno di Re-evolution, la mostra di Interni all’università Statale per il Fuorisalone. Uno spazio in cui protagoniste sono le pietre ornamentali naturali che raccontano la geodiversità del Brasile, la più grande del mondo. Il Brasile poi "è il sesto produttore mondiale di mobili, esportando in circa 170 paesi. Le nostre vendite hanno raggiunto quasi un miliardo di dollari all’anno" sottolinea l’ambasciatore Hadil da Rocha-Vianna, console generale del Brasile a Milano, che celebra la rinnovata partnership tra Brasile e Italia nel campo dell’interior design, della produzione di mobili e della architettura. "Credo che l’architettura - ha spiegato Coser - serva a costruire la nostra salute, il comfort e il benessere e considero la natura la mia più grande ispirazione".