Abbiategrasso (Milano), 2 settembre 2020 - India, Bangladesh, Maghreb, Marocco, Senegal, Nigeria, Gambia e Mali, senza dimenticare la Romania. Queste le nazioni da cui provengono i nuovi schiavi costretti a lavorare nei campi 15 ore al giorno per una paga da fame e sotto le imposizioni dei caporali, loro connazionali. Uno spaccato affrontato dalla Onlus Lule, sede ad Abbiategrasso, da anni impegnata nel sostegno e nel recupero di persone fragili, vittime di sfruttamento e tratta.

Il meccanismo è il medesimo della tratta delle donne per lo sfruttamento della prostituzione, come racconta la storia di Irina, arrivata due anni fa seguendo il fidanzato. Dopo due anni nei campi tra Sicilia, Calabria, Puglia e Lazio, è stata venduta ad un altro connazionale che, tramite il caporale, l’ha mandata sui marciapiedi di Bergamo. «Si può ipotizzare che circa il 70% dei lavoratori stranieri che arriva nelle campagne sia vittima di sfruttamento», dichiara Marzia Gotti, di Lule.

«Arrivano grazie all’intervento di intermediari e caporali, i primi appartenenti a gruppi criminali nei Paesi di origine, i secondi che gestiscono la loro vita in Italia». Il viaggio costa dai 5 a i 15mila euro e va rimborsato. Una volta in Italia, «il caporale, che nel nostro Paese è una persona a cui sentirsi quasi debitori per il lavoro ricevuto, è l’anello di congiunzione con il datore di lavoro». L’imprenditore, lombardo, ha contatti solo con il caporale: gestisce le richieste, consegna il denaro per il pagamento della manodopera. Lui risparmia e al caporale frutta circa 8 mila euro al mese.