Braccialetto elettronico all’ex poliziotto

Per l’ex super poliziotto Carmine Gallo e per il tecnico informatico Nunzio Samuele Calamucci, due dei quattro indagati finiti agli arresti domiciliari lo scorso 25 ottobre nell’indagine della Dda e della Dna su una maxi-rete di cyber-spie, è arrivato il braccialetto elettronico. Il dispositivo, che già il gip Fabrizioi Filice aveva disposto con la misura cautelare, è stato materialmente applicato a Gallo l’altro ieri e a Calamucci ieri.

Mentre al momento non risulta essere stato consegnato a Giulio Cornelli e Massimilano Camponovo, pure loro ai domiciliari, e ritenuti altre figure centrali del gruppo che aveva come base gli uffici milanesi di Equalize, la società di investigazione privata di Enrico Pazzali, il presidente di Fondazione Fiera che si è autosospeso per essere finito sotto inchiesta.

La sede della Equalize, a pochi passi dal Duomo, è attualmente sotto sequestro.