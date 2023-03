Box Borgogna, il via libera dei periti Ma serve un ultimo report sui rischi

di Giambattista Anastasio e Nicola Palma

MILANO

I docenti universitari incaricati dal Tribunale hanno dato il loro placet al parcheggio interrato di via Borgogna, non ravvisando le criticità sollevate dai residenti. Tuttavia, i giudici hanno chiesto a uno dei due, colui che si è occupato degli aspetti tecnico-ingegneristici, una "sintetica nota di chiarimenti" in cui spieghi, "con un linguaggio per quanto possibile non specialistico e quindi comprensibile anche ai non addetti ai lavori", le ragioni che lo hanno portato a ritenere che il piano definitivo dell’opera non metta a rischio la statica degli edifici confinanti. È l’ultima puntata dell’infinita telenovela legata ai box in zona San Babila, al centro di un contenzioso legale che si trascina da quasi un decennio. Il riassunto delle puntate precedenti inizia dal 2014, quando i titolari del Brian&Barry Building di via Durini si rivolgono al Tar per contestare il diniego del Comune all’apertura di un nuovo passo carraio perché incompatibile con una rampa di accesso ai posteggi. Il 16 dicembre 2015, il Tar respinge il ricorso, e un mese dopo Palazzo Marino consegna l’area ai concessionari di Expo Borgogna Parking. Il 13 maggio successivo, però, il Consiglio di Stato ribalta il verdetto.

A quel punto, l’amministrazione riapre l’iter per recepire le osservazioni delle società e approva il nuovo progetto il 16 giugno 2017. Non è finita. Un nuovo ricorso accusa il Comune di aver solo aggiornato il progetto precedente, invece di approvarne uno nuovo. E a fine 2020 il Consiglio di Stato dà ragione a BBB e Rose, imponendo una rivisitazione del progetto. Così fa l’amministrazione, che nella primavera 2021 ridà il via libera. Partita chiusa? Nient’affatto. Qualche settimana dopo, le due società e i residenti di un condominio impugnano i provvedimenti, spingendo il Tar a nominare due esperti per rispondere a due quesiti: uno sulla sostenibilità economica del parcheggio in project financing e uno sugli eventuali pericoli per i palazzi circostanti. Dopo rinvii e rimpalli tra vari atenei, i due report vengono consegnati tra il 24 agosto e il 16 ottobre 2022. Il primo, firmato dalla professoressa Laura Gabrielli della Iuav di Venezia, dà una valutazione "complessivamente positiva" del piano finanziario. Il secondo, sottoscritto dal docente dell’Università di Genova Roberto Passalacqua, afferma che "non sussistono i rischi eo le criticità lamentati dai ricorrenti", rimandando alle relazioni specialistiche allegate al progetto. Documenti che, però, i giudici sottolineano di non essere in grado di "apprezzare autonomamente". Da lì l’ulteriore richiesta di chiarimenti, da esaudire entro 30 giorni. Solo a quel punto, sarà possibile escludere ulteriori modifiche al progetto legate all’eventuale realizzazione di una paratia "sino al piano di campagna" (il livello naturale del terreno) e dare di conseguenza il definitivo via libera ai box.

Nel frattempo, i lavori stanno andando avanti: se i tempi verranno rispettati, il posteggio sotterraneo verrà inaugurato nel 2024. Già da giugno prossimo, invece, in concomitanza con l’apertura della vicina fermata M4 di San Babila, verrà "liberato" largo Toscanini.