Box alle stelle: 100.000 euro è (quasi) la norma

Quello dei parcheggi dei residenti in città è ormai un’emergenza, che costringe spesso a girare sotto casa anche un’ora alla ricerca di un buco dove infilare l’auto.

Tra cantieri che occupano strada e marciapiede in pratica tutto l’anno, i dehors dei locali ormai diventati permanenti, gli per trascorrere magari solo la serata in zona, parcheggiare l’auto vicino a casa a Milano è diventato quasi impossibile.

Le soluzioni sono due: rinunciare all’auto, come vorrebbe il Comune che sta valutando anche l’ipotesi di rendere a pagamento il pass residenti per la seconda auto; oppure avere un box, o un posto auto a pagamento. A Milano però quello dei garage e dei posti auto è un mercato fuori controllo. Forse anche più di quello della casa.

Posto moto o posto barca?

Un buon indicatore di quanto siano impazzite le compravendite in questo settore lo danno le quotazioni dei posti moto. Analizzando le offerte attualmente disponibili si scopre, per esempio, che la media del prezzo di un posto moto è circa 6.000 euro. Si va dai 18.000 euro di un posto in zona San Babila, ai 4.000 per un angolino nei sotterranei di un palazzo anni 60 in zona Gratosoglio. Luca Tavecchio