Botti e fuochi d'artificio a Sesto San Giovanni, la polizia interviene

Le segnalazioni arrivano da tutta la città. Centro storico, Rondò, Cascina Gatti. Fuochi d’artificio e botti esplosi quasi ogni sera e in diverse parti di Sesto. L’altra notte la polizia locale ha beccato in flagranza due giovani in piazza Petazzi, nel salotto cittadino. A mezzanotte sono intervenuti due agenti, che stavano pattugliando il territorio in abiti civili. Erano appostati lì da qualche ora prima di vedere arrivare la coppia e tirare fuori il materiale da esplodere. "I due, italiani e maggiorenni, sono stati identificati e sanzionati. È arrivata sul posto anche la pattuglia serale – spiega l’assessore Gianni Fiorino, che ha le deleghe all’igiene urbana e protezione civile, tutela e diritti degli animali –. Ero presente sul posto anche io". Ormai da oltre un anno i sestesi denunciano giochi pirotecnici non autorizzati di sera e di notte in ogni quartiere. Un fenomeno che non sembra fermarsi né diminuire. "La situazione è diventata inaccettabile e insostenibile", ammette Fiorino. Che parla della necessità di un coordinamento allargato per prevenire e reprimere episodi di questo tipo. "Sono sempre più convinto, come ho sostenuto in diverse circostanze, che sia necessario un tavolo di confronto con tutte le forze dell’ordine e che si debba procedere tutti insieme con interventi mirati per cercare di porre fine a quanto sta succedendo sul territorio". Ieri notte la situazione si è spostata nella zona di piazza Oldrini, vicino all’albergo Barone di Sassi, ma già dalle 22 raffiche di botti erano state esplose alla Rondinella. "È chiara in noi la consapevolezza e la volontà che certe situazioni sono diventate intollerabili in una città civile e moderna". La.La.