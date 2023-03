Botte e rapine: tra gli arrestati cinque minorenni

In due hanno accerchiato e colpito alla testa con una bottiglia un camerunense di 30 anni, rapinandolo di 250 euro: è successo sempre in zona Stazione Centrale, martedì notte. I carabinieri sono ora alla ricerca di due nordafricani, presunti autori dell’aggressione. Stesso posto altra vittima, poche ore dopo: un bangladese di 33 anni è stato rapinato del portafogli e dello smartphone. Da mesi - spiegano i carabinieri - si stanno mettendo in campo servizi ad alto impatto nella zona. Nella notte a cavallo tra martedì e mercoledì sono intervenuti in forze identificando numerose persone e acquisendo diversi filmati dalle telecamere di videosorveglianza posizionate nei paraggi. Ma non è solo l’area attorno alla Stazione Centrale sorvegliata speciale in queste ore.

Sempre nella notte di martedì, intorno alle 3, in piazza Castello, pieno centro, un quarantenne è stato accerchiato da quattro giovani, un marocchino di 27 anni e tre tunisini minorenni: l’hanno malmenato per rubargli un telefono cellulare. Tutti e quattro sono stati arrestati subito dopo dagli agenti della Questura per rapina pluriaggravata: il maggiorenne si trova ora nel carcere di San Vittore, i tre minorenni in centri per minori. Il quarantenne aggredito è stato ferito al polso e alla spalla.

Altra aggressione e rapina ieri alla fermata San Siro della metro Lilla, questa volta alla luce del sole.

Due ragazzi di 17 e 16 anni ieri pomeriggio hanno rubato il cellulare a un quattordicenne, minacciando che avrebbero usato un machete se si fosse ribellato. La vittima della rapina non ha visto se fossero davvero in possesso della lama che non è stata trovata. I due sono stati rintracciati in via Zamagna, a poca distanza dall’aggressione. Sono stati arrestati per rapina aggravata dalla Questura e sono portati anch’essi in un centro per minori.

Re.Mi.