Rubano il portafogli a una turista in corso Vittorio Emanuele: arrestate tre borseggiatrici

Milano, 26 marzo 2023 – Maestre del borseggio, abilissime nell’aprire borse e sfilare portafogli senza che la vittima si accorga di nulla: tre donne, cittadine bulgare, ieri avevano portato a termine il furto perfetto grazie ad abili manovre di camuffamento. Ma a rovinare i loro piani ci hanno pensato i poliziotti della squadra mobile, che le hanno fermate subito dopo il colpo.

Succede a Milano, ieri sera intorno alle 19. Le tre, due di 34 anni e l'altra di 44, già note alle forze dell'ordine, entrano separatamente in un negozio in corso Vittorio Emanuele II, e, scambiandosi un cenno d'intesa, afferrano ciascuna un abito in vendita. Poi individuano la propria vittima, una turista messicana di 28 anni, la circondano mentre lei, ignara, continua a guardare i capi di abbigliamento tra gli espositori e, coprendo i movimenti con gli abiti precedentemente presi, le aprono la borsa e le prendono il portafogli.

All’uscita però vengono fermate dai poliziotti della squadra Mobile. Cercano di disfarsi del bottino gettandolo per terra ma è tutto inutile. La vittima del furto, che non si era accorta di nulla, viene contattata e, dopo aver denunciato l'accaduto riceve il portafoglio contenente contanti e documenti.

Le tre sono state arrestate e giudicate per furto aggravato in concorso per direttissima. Dopo l'udienza, per una delle donne di 34 anni si sono aperte le porte del carcere in quanto è risultata destinataria di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Milano il 9 novembre 2022, dovendo scontare un anno di reclusione per un furto aggravato commesso a Milano nel giugno del 2015.