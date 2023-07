Milano, borseggiatrice si costituisce in Questura convinta di cavarsela perché è incinta: arrestata

Si è presentata in Questura con il pancione in vista, accompagnata dal suo avvocato di fiducia, per costituirsi. Evidentemente la donna, una trentaduenne di origine bosniaca, era convinta che fosse ancora in vigore la circolare della Procura che fino a un anno fa rendeva automatico il differimento di pene definitive per donne in stato di gravidanza o madri di figli di età inferiore a un anno, come previsto dall'articolo 146 del Codice penale. Un meccanismo di cui hanno spesso beneficiato le borseggiatrici seriali per rinviare continuamente l'ingresso in carcere.

L’arrivo in Questura

Così, attorno alle 13 di ieri, la donna è arrivata in via Fatebenefratelli col suo legale e ha spiegato agli agenti di stanza all'ufficio denunce che era lì per costituirsi, in quanto deve scontare una pena di più di 7 mesi per reati contro il patrimonio. A valle degli accertamenti investigativi, e immaginiamo con grande sorpresa della diretta interessata, la trentaduenne è stata arrestata e portata a San Vittore.

La nuova regola

Poco più di un anno fa, una nuova disposizione della Procura ha spiegato che "recenti pronunce del Tribunale di Sorveglianza di Milano hanno ritenuto che la disposizione prevista dall'articolo 146 c.p., sebbene obbligatoria, deve essere intesa nel senso che il magistrato di Sorveglianza deve procedere al giudizio di bilanciamento tra tutela dei diritti del detenuto (e del minore) e la tutela delle esigenze della collettività".

Quindi, "il magistrato di Sorveglianza può adottare il differimento 'secco' ex articolo 146 c.p., ma può anche disporre la detenzione domiciliare c.d. umanitaria in domicilio idoneo o la detenzione domiciliare speciale (anche in istituto a custodia attenuata)". Tradotto: le forze dell'ordine devono eseguire gli ordini di carcerazione "per sentenze di condanna definitiva, pur nelle ipotesi di possibile sussistenza di una causa oggettiva di rinvio obbligatorio". Poi tocca al magistrato di Sorveglianza decidere caso per caso.