Borse di studio per tutti. È tempo di candidarsi

Licenza media, diploma, laurea e una sezione a parte dedicata agli iscritti alle materie Stem, Pioltello apre le selezioni per le borse di studio, via alle candidature, due i criteri per la scelta: merito e reddito. La città dedica sempre una passerella speciale a studenti di tutte le età che si distinguono sui libri. Per loro c’è a disposizione un tesoretto di 37mila euro, fra le categorie che saranno premiate, le Eccellenze, cioè chi ha raggiunto il massimo dei voti nel proprio percorso. C’è poi la sezione Air liquide per iscritti al primo anno alle facoltà di Ingegneria Gestionale, Ingegneria Chimica, Ingegneria Meccanica, Farmacia e Farmacia Industriale, Chimiche e Tecniche Farmaceutiche. Per quanto riguarda il paletto Isee, il limite è fissato a 10.500 euro. Le domande devono essere consegnate attraverso posta certificata all’indirizzo protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it entro il 4 marzo. Il Comune stilerà la graduatoria e poi chiamerà i vincitori alla cerimonia di consegna degli assegni, un momento che la giunta celebra sempre in grande stile. E non a caso: "I giovani sono il nostro futuro", dice la sindaca Ivonne Cosciotti che tiene particolarmente all’iniziativa. Su formazione e lavoro per under 30 l’amministrazione investe molto, Career Day e Orienta Day sono gli altri due appuntamenti dedicati ogni anno alla partita.

Bar.Cal.