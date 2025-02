Borse di studio in vista dalle medie agli atenei

Merito ed eccellenza, via alla selezione per ottenere la borsa di studio. Pioltello mette a disposizione 37mila euro di appannaggio totale per sostenere il percorso scolastico dei ragazzi, dalle medie all’università. C’è anche l’assegno Air Liquid, l’azienda che sostiene chi è iscritto a facoltà Stem. La cerimonia di consegna, una delle più attese in città, si terrà a giugno, adesso è tempo di domande. Sotto i riflettori finiranno gli under 22 che hanno sudato sui libri raggiungendo risultati importanti. "Questo è da sempre uno degli incontri più intensi della mia esperienza alla guida della comunità – dice la sindaca Ivonne Cosciotti –: sostenere i giovani riconoscendone il talento è un investimento sulle nuove generazioni e sul futuro".

Le risorse aiutano le famiglie in difficoltà economica, un aspetto tutt’altro che secondario con il carovita che galoppa. Per chi taglierà il traguardo – licenza, diploma o laurea – con il massimo dei voti arriverà l’aiuto. Per tanti genitori questo è il primo passo di un cammino di formazione ben indirizzato. Per altri l’avvio di un percorso che si concluderà con l’approdo nel mondo del lavoro. Un capitolo a parte è l’incentivo di Air Liquide, "riservato agli iscritti al primo anno di Ingegneria gestionale o Chimica o Meccanica, Farmacia e Farmacia industriale, Chimiche e Tecniche farmaceutiche", uno sprone a scegliere le materie scientifiche, soprattutto per le ragazze. I premiati, più di un centinaio l’anno, sono un drappello dei quasi 5mila studenti pioltellesi sparsi in 17 plessi. Il bando con tutti i dettagli è pubblicato sul sito del Comune, le domande devono essere presentate entro il 17 marzo, solo on-line.

Barbara Calderola