Milano, 28 agosto 2018 - Due arresti per tentata estorsione. Un algerino di 38 anni e un libico di 61 anni sono stati fermati dalla Polizia per tentata estorsione ai danni di una cittadina libica. Verso metà agosto, poche ore prima di partire per la Germania, la donna ha trovato l'automobile scassinata. All'interno non c'era più la sua borsa con documenti e contanti. Nonostante il furto subito, ha deciso di partire. Alcuni giorni dopo uno sconosciuto con una telefonata proveniente da un'utenza olandese, prima in inglese e poi in arabo, le ha chiesto un riscatto di 1500 euro per riavere il tutto.

A quel punto la vittima si è rivolta alla polizia tedesca, che l'ha indirizzata ai colleghi italiani. Il 21 dello stesso mese si è così recata a Milano e ha sporto denuncia negli uffici della Polfer. In poche ore gli agenti hanno organzizato un appuntamento con l'estorsore all'interno di un negozio della stazione Centrale. Pedinando la vittima, aspettando il momento opportuno per entrare in azione e sorprenderlo in flagranza di reato. I due si sono incontrati sotto gli occhi attenti dei poliziotti in borghese, e il malvivente ha mostrato alla vittima una fotocopia del suo passaporto. Ma, per il timore di essere seguito, l'ha rinviata ad un altro appuntamento, sempre nei pressi dello scalo ferroviario. Al secondo appuntamento si sono presentati entrambi i complici, chiedendo denaro per la consegna della borsa e dei documenti. In quel momento è intervenuta la polizia, arrestando i due uomini e restituendo il maltolto.