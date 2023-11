Boom di compere a rate con un click: "Giovani a rischio debiti, serve educazione"

Sta conquistando sempre più mercato soprattutto tra i più giovani, con gli under 40 che rappresentano il 59% degli utilizzatori. Ma rischia di trasformarsi in un problema in un Paese come il nostro che, stando ai dati Eurydice, è al 25° posto su 26 in Europa per ore dedicate alle materie economiche nelle scuole secondarie. Sono i servizi buy now, pay later (compri subito, paghi poi) che permettono di rateizzare gli acquisti con un click o poco più. E di fare debito senza neanche accorgersene. Con il black friday una nuova impennata nell’utilizzo di questi strumenti, soprattutto da parte dei giovanissimi.

Negli ultimi due anni il buy now pay later ha infatti registrato tassi di crescita impressionanti: +35% nel 2021 e +47% nel 2022. Di fatto un incremento del 98,5% nel biennio. E il 59% degli utilizzatori italiani appartiene alle generazioni Z (22%) o dei Millennials (37%). "I nuovi strumenti di pagamento sono un’opportunità in più e non vanno assolutamente demonizzati – spiega Tomaso Greco, fondatore del movimento Adesso! –. Il problema è che la stragrande maggioranza dei più giovani avrebbe bisogno di più competenze per utilizzarli, perché il rischio di trovarsi travolti dai microdebiti è reale, soprattutto se consideriamo che gli stipendi dei ragazzi italiani sono bassi e inadeguati. Proponiamo di introdurre Economia e Diritto come materie curricolari in tutte le scuole superiori, a partire dai bienni".