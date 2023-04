Dehor e tavolini fuori dai locali: dopo il Covid 2mila luoghi in più a Milano

Alcuni sono nati al posto di parcheggi dipinti sull’asfalto. Altri hanno occupato tratti di marciapiedi. Che siano dehor leggeri o file di tavolini e sedie protetti da ombrelloni e incorniciati dalle fioriere, rappresentano un cambiamento per Milano innescato dalla pandemia: dei circa 2.500 bar e ristoranti (ma non solo) che hanno beneficiato della possibilità di occupare il suolo pubblico gratuitamente in epoca Covid, l’80% ha chiesto la regolarizzazione definitiva delle estensioni en plein air. Vuol dire 2000 punti di ritrovo in più rispetto al 2019.

La fotografia che emergeva esattamente un anno fa, quando l’occupazione è diventata a pagamento, è rimasta la stessa, sulla base dei dati comunicati dall’assessorato al Commercio di Palazzo Marino. "Le persone hanno voglia di incontrarsi all’aperto, molto di più rispetto a prima. I clienti apprezzano e tornano", è il ritornello degli esercenti intervistati in più zone. Chi ha scelto di smantellare il dehor, lo ha fatto generalmente nei luoghi più ai margini, in quartieri “difficili“, "dove aggiungere alle spese anche solo alcune migliaia di euro all’anno pesa troppo sul bilancio". Via le sedute mobili anche fuori da alcune attività che non sono punti di ristoro, come per esempio i co-working.

"Era un angolo apprezzato ma economicamente insostenibile", la spiegazione in uno spazio che si trova tra la stazione Centrale e corso Buenos Aires. Schiacciante, però, il peso di chi ha voluto mantenere quei luoghi esterni dopo che l’occupazione di suolo pubblico è tornata a essere a pagamento (dal 1° aprile dello scorso anno). La gratuità della Cosap, la tassa per l’occupazione, era scattata su decisione del Comune a maggio 2020 per venire incontro ai commercianti dopo il primo lockdown da Covid-19. Provvedimento prorogato fino allo scorso anno. Poi è tornata la tassa, inizialmente con uno sconto del 20%. Ora, il prezzo pieno non scoraggia.