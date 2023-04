“Bonus sport” da 150 euro a 400 famiglie

In arrivo il bonus sport 2023. Sono pronti i voucher messi a disposizione dall’amministrazione comunale per i nuclei familiari a basso reddito con bambini e ragazzi che praticano un’attività sportiva con le associazioni del territorio. Ne potranno beneficiare quasi 400 famiglie. L’amministrazione comunale ha infatti stanziato 50mila euro da destinare alle famiglie in condizione di difficoltà economica e con figli fino ai 14 anni di età che praticano un’attività sportiva.

L’obiettivo è promuovere lo sport tra i bambini e gli adolescenti come momento di benessere fisico, mentale e di socializzazione, favorendo l’inclusione e la partecipazione a esperienze di gruppo e di condivisione, nel rispetto delle regole e della sicurezza. Per l’anno 202223 sono quasi 400 le famiglie che hanno partecipato al bando del Comune e che hanno i requisiti per ricevere il contributo tramite l’assegnazione di voucher nominali, fino a un massimo di 150 euro per figlio. "È il terzo anno consecutivo che proponiamo questa iniziativa per favorire la partecipazione dei bambini e ragazzi che non potrebbero accedere ai corsi sportivi a causa di situazioni economiche difficili", spiega il sindaco Gianni Ferretti.