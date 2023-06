Bonifica ecologica a Gessate, 750mila euro per smaltire 2500 tonnellate di rifiuti

Il finanziamento regionale era stato formalizzato in dicembre, 750mila euro circa. Ed è bonifica d’estate per il capannone-bomba ecologica di via Fermi a Gessate dove, dal 2019, erano sotto sequestro 2500 tonnellate di rifiuti, frutto di attività illecite e traffico abusivo di pattume dal sud al nord finite a suo tempo, fra l’altro, nel calderone di una inchiesta nazionale. I fondi per la bonifica erano stati stanziati nell’inverno 2022, nell’ambito di un cospicuo stanziamento del Pirellone per il risanamento di siti inquinati sul territorio regionale. In queste settimane operai e imprese stanno già rimuovendo, a lotti, le tonnellate accatastate da anni. Di qui il pattume viene via via indirizzato a siti di smaltimento autorizzati. Una vicenda spinosa che va a conclusione. Si era aperta nel 2018, quando il "capannone dei rifiuti" era stato scoperto dalle forze dell’ordine, in una circostanza assolutamente bizzarra. Carabinieri e polizia locale erano intervenuti sul posto a seguito della segnalazione di una colonia felina non censita. Invece dei gatti, avevano trovato uno sconosciuto con un muletto, intento a stoccare pattume in un capannone già trasformato in stracolma discarica. L’uomo non aveva fornito chiarimenti, era stata spiccata una denuncia, erano partiti gli accertamenti. Un anno dopo, le notizie bomba e, ufficiali, i sigilli della magistratura. Un’indagine nazionale condotta dalla Forestale e coordinata dalla Direzione nazionale Antimafia aveva allora smantellato un sodalizio criminoso professionista nel riempimento, con rifiuti di provenienza illecita, di capannoni abbandonati nel nord Italia. Gessate era fra questi. Negli ultimi anni, e in attesa dell’avvio della bonifica, il sito inquinato è stato sempre monitorato dalle forze dell’ordine. Al suo interno, da quanto ai tempi risultò, "rifiuti industriali misti", oltre a materiale da scarto di lavori edili, elettrodomestici, mobili e molto altro. Monica Autunno