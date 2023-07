Bonarrigo saluta Tre i presidi in quattro anni

Cercasi dirigente permanente, dopo la rotazione di tre presidi negli ultimi quattro anni, l’annuncio è valido anche per la stagione scolastica 2023-2024. Anna Bonarrigo (nella foto), ultimo dirigente scolastico in carica, si era detta disponibile a rimanere a Cassano ma anche a cogliere eventuali opportunità di trasferimento per avvicinarsi alla famiglia ed è ciò che in realtà è avvenuto. Per lei pronto l’incarico da dirigente scolastico a Lipari, l’Istituto Comprensivo Quintino Di Vona, dunque, dovrà ora attendere la nomina dell’ennesimo dirigente, il quarto nelle ultime cinque stagioni scolastiche. "Trovo sia naturale e scontato - così l’assessore alla Scuola Rosetta Stavola - per chiunque arrivi dalle regioni del sud riavvicinarsi a casa il prima possibile. Vero che c’è stata una rotazione di tre dirigenti negli ultimi quattro anni, tuttavia sono sicura che anche questa volta si riuscirà a garantire un avvio e un proficuo anno scolastico grazie alla collaborazione delle ormai note competenze delle insegnanti. Un saluto alla dirigente Bonarrigo e la ringrazio per il lavoro svolto qui a Cassano". Anna Bonarrigo ha lasciato dietro di sè più di un parere favorevole al suo lavoro svolto così come testimoniano le docenti: "Purtroppo perdiamo un’altra dirigente competente, molto comprensiva e disponibile". Per avere memoria di un dirigente con lungo periodo di permanenza si risale a Valentina Marcassa che aveva coperto quel ruolo per otto anni lasciando poi l’incarico nel 2019 a Valentina Cardella che nel 2021 ha lasciato il posto a Maria Miceli. Per quest’ultima dirigente la permanenza e stata solo di una anno dando così il via al terzo avvicendamento in quattro stagioni scolastiche con la nomina di Anna Bonarrigo nel 2022.

Stefano Dati