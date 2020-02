Milano, 12 febbraio 2020 - Auto distrutta per uno sgarro. Per aver "osato" parcheggiare dove, dal punto di vista di qualche prepotente, non avrebbe dovuto. È successo la sera del 31 gennaio in via Polesine, al Corvetto. La vittima è una donna di origine marocchina di 43 anni, che ha ritrovato la sua Mini Cooper grigia devastata da un ordigno, forse un petardo di grosse dimensioni: lunotto posteriore sfondato, specchietti divelti, una parte deformata (con tutta probabilità il punto in cui è stato incastrato il petardo) e un fanale rotto. Dentro il veicolo e tutt’attorno, un forte odore di esplosivo avvertito anche da alcuni passanti, avvicinatisi all’auto dopo aver sentito un boato fortissimo. Appena dopo l’esplosione, sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile. Secondo quanto raccolto dal Giorno tra i residenti del quartiere, la donna era arrivata in via Polesine quella sera, poco prima delle 21, al volante della sua Mini Cooper portare del cibo a un’amica. A quell’ora non aveva trovato posteggi liberi, quindi era rimasta ferma all’altezza del civico 21 in attesa che qualche altro automobilista andasse via.

Dopo qualche minuto è riuscita a parcheggiare, sul lato destro avendo alle spalle piazzale Corvetto. Non appena scesa dalla macchina, però, le si sarebbe avvicinato un uomo, descritto come italiano, che l’avrebbe aggredita verbalmente dicendole che lì avrebbe voluto lasciare la sua, di auto. Una Volkswagen Golf o una Polo grigia, secondo le descrizioni. Quell’uomo sarebbe subito stato spalleggiato da due amici, uno dei quali, "più robusto", avrebbe minacciato la donna con frasi come "Ti spacco la faccia, ti ammazzo", accompagnando le parole con colpi dati alla macchina. A quel punto, la quarantatreenne, spaventata, avrebbe cercato di placare gli animi, dicendo che avrebbe liberato il posto dopo pochi minuti, una volta sbrigata la sua commissione. E si è diretta a casa dell’amica per consegnarle il pacco di cibo che le aveva portato. Dopo una manciata di minuti, il boato.

Quando è uscita dal palazzo , la sua Mini Cooper era distrutta. Nel frattempo, alcune persone avevano già chiamato i carabinieri, segnalando la lite in strada avvenuta prima dello scoppio. La Volkswagen sarebbe stata vista da alcuni testimoni partire a gran velocità, per poi tornare sul posto prima dell’esplosione. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire l’accaduto: non sarà semplice, anche perché la scena non sarebbe stata immortalata da occhi elettronici, considerando che nelle immediate vicinanze non ci sono telecamere.