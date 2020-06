Al via "nonostante le tante difficoltà" le iscrizioni ai centri estivi destinati ai bambini da 3 a 6 anni. Il Centro ricreativo estivo diurno è stato organizzato dall’Amministrazione bollatese dall’1 al 31 luglio, nella scuola dell’infanzia comunale Gesù Bambino di Cascina del Sole e, in caso di iscrizioni superiori alla capienza, sarà avviato anche alla Bachelet di via Verdi. "I mesi passati – dice Salvatore Leone (nella foto), assessore ai Servizi Educativi – sono stati inadeguati a soddisfare il bisogno dei nostri figli di giocare, socializzare, muoversi liberamente e di sperimentare con fantasia e curiosità. Questo periodo si spera possa ora lasciare spazio a una nuova stagione di maggior opportunità. Con questo intento abbiamo dato vita, anche tra mille difficoltà, ai Centri estivi ricreativi".

Per presentare le domande bisogna essere in regola con i pagamenti dei servizi scolastici, c’è tempo fino al 25 giugno, la richiesta va presentata all’ufficio Servizi scolastici esclusivamente via posta elettronica (pubblica.istruzione@comune.bollate.mi.it). "Vogliamo garantire ai nostri bambini – prosegue Leone – il ritorno al mondo ludico, motorio e creativo ma nella massima sicurezza sanitaria. Senza dimenticare il bisogno delle famiglie. Il Campus estivo rappresenta il contributo che il Comune offre ai genitori per meglio conciliare le esigenze del lavoro con i tempi di cura familiari".

Mon.Gue.