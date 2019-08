Milano, 20 agosto 2019 - "Miglioramento e allargamento dei marciapiedi, messa in sicurezza e ampliamento degli attraversamenti pedonali, castellane, arredo urbano, verde, stalli bici, zona 30 e altri accorgimenti per facilitare l'utilizzo degli spazi per i pedoni e per utilizzare bene lo spazio pubblico, per avere più sicurezza". A elencare le novità "urbanistiche" per via Sarfatti e zona Bocconi è l'assessore alla Mobilità e lavori pubblici, Marco Granelli. Il Comune, infatti, proprio insieme all'Ateneo sta progettando un abbellimento dell'area, soprattutto dopo le scritte di protesta comparse nei giorni scorsi contro la possibile pedonizzazione della via e la possiblità che siano ridotti i parcheggi per i residenti.

NOVITÀ PER LE AUTO- "Le auto private potranno continuare a passare ma più piano e solo per quanto necessario, perché le strade di quartiere sono luoghi di vita e non di solo passaggio e attraversamento", ha spiegato l'assessore sul suo profilo Facebook. E ha aggiunto: "Per la sosta manteniamo nel quartiere gli spazi per i residenti e invece per ch viene da fuori è meglio usare il trasporto pubblico che continuerà a passare".

LA "NUOVA" BOCCONI - Ed è sull'ateneo che Granelli conclude il suo pensiero: "L'Università Bocconi, una eccellenza di e per Milano, sta completando la riqualificazione dell'ateneo rendendolo sempre più di qualità e competitivo, che continuerà ad attrarre giovani. Una riqualificazione anche per quella parte di città. Milano vuole crescere e la nuova Bocconi è una grande opportunità per avere giovani, sviluppo e lavoro, ma anche miglioramento per il quartiere, più pedonalità e sicurezza stradale, meno traffico, meno inquinamento".