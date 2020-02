Milano, 1 febbraio 2020 - Per domani, giornata di divieto di circolazione delle auto dalle 10 alle 18, Atm ha predisposto un potenziamento del servizio: nella fascia oraria interessata dal blocco, sono previste 380 corse aggiuntive sulle linee della metropolitana e 1.500 corse aggiuntive sulle principali linee della rete di superficie. Sono comunque raggiungibili in auto i parcheggi di interscambio in corrispondenza delle stazioni e delle fermate periferiche dei mezzi pubblici.

Nel dettaglio: Cascina Gobba (M2), San Donato (M3), Bisceglie (M1), Lampugnano (M1), Molino Dorino (M1), San Leonardo (M1), Famagosta (M2) e Forlanini (tram 27 e bus 73). Aperti anche gli Atm Point di Duomo, Centrale, Cadorna e Loreto con orario continuato dalle 10.15 alle 17.30 per dare supporto a turisti e cittadini. Previsti inoltre assistenti alla clientela nelle stazioni e alle fermate di maggior afflusso. Potenziate con mezzi aggiuntivi le linee 16 e 90/91 e la linea M5 per raggiungere lo stadio San Siro per la partita di calcio tra il Milan ed il Verona. Previsto anche un servizio navetta di collegamento tra il parcheggio di Lampugnano e lo stadio.

Attivo per tutta la giornata di domenica l'account Twitter “atm_informa“ con aggiornamenti in tempo reale sulla rete. Nel frattempo la polemica sull'opportunità del blocco auto deciso dal sindaco Giuseppe Sala non si arresta. La Regione ha fatto sapere che già da oggi sono revocate le misure antismog temporanee di primo livello nei Comuni coinvolti (quelli con più di 30.000 abitanti, oltre a quelli aderenti su base volontaria) nella provincia di Milano, Monza e Brianza, Lodi, Bergamo e Mantova, dove per due giorni consecutivi i valori medi di Pm10 sono stati al di sotto del limite.

E Raffaele Cattaneo, assessore regionale all'Ambiente, è tornato a pungolare Milano proprio per il blocco auto: «Non servono misure estemporanee, ma misure strutturali condivise. Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto continueranno a lavorare insieme con azioni comuni per la qualità dell'aria del bacino padano». Parole proferite a margine dei lavori del Tavolo degli assessori regionali del Bacino padano. Presenti gli assessori Gazzolo (Emilia-Romagna), Marnati (Piemonte) e un dirigente della Regione Veneto.