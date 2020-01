Milano, 27 gennaio 2020 - Domenica 2 febbraio Milano sarà chiusa alla circolazione delle auto. Lo ha annunciato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sulla sua pagina Facebook. In un post, il primo cittadino spiega che "le condizioni attuali" dell'aria in città "mi inducono a intervenire in modo contingente". "Ho chiesto agli uffici di verificare i dettagli operativi e domani saremo più precisi - ha proseguito - Milanesi e turisti si preparino a trascorrere una giornata in città a piedi, in bici, sui mezzi pubblici ed elettrici". I valori del Pm10 infatti "hanno nuovamente sforato i livelli di guardia e le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni non lasciano sperare in una diminuzione delle concentrazioni di polveri nell'aria. Quella per l'ambiente è una battaglia di lungo periodo, che si realizza attraverso misure strutturali e scelte di ampia visione", ha concluso.

Intanto, domani, martedì 28 gennaio, scattano le misure temporanee di 1° livello nei Comuni con più di 30.000 abitanti e in quelli aderenti su base volontaria nelle province di Milano, Monza, Cremona, Pavia, Bergamo, Como, Lodi, Varese e Mantova. "Abbiamo attivato le misure temporanee di primo livello perché le condizioni meteo per oggi non sono favorevoli alla dispersione degli inquinanti. Da domani a mercoledì si preannunciano invece condizioni atmosferiche piu' favorevoli alla dispersione, quindi rivaluteremo il loro mantenimento nel corso della settimana", ha commentgato l'assessore all'Ambiente e Clima della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo. L'aggiornamento dei dati relativi alla giornata di ieri ha fatto registrare il raggiungimento del 6° giorno di superamento consecutivo per la provincia di Monza, il 5° per Milano, Lodi, Cremona, Mantova e Bergamo e il 4° per Varese, Como e Pavia.