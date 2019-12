Milano, 28 dicembre 2019 - Le belle giornate non aiutano l'aria. Il clima quasi primaverile registrato a Milano sta riportando d'attualità il problema smog, con concentrazioni di Pm10 sopra la soglia di guardia di 50 mg/mc Secondo i dati Arpa, ieri sono stati rilevati livelli di Pm10 pari a 60 mg/mc in viale Marche, a 52 mg/mc a Città Studi, a 56 mg/mc in via Senato e a 51 mg/mc al Verziere. Nell'area metropolitana sono state registrate concentrazioni pari a 64 mg/mc a Pioltello.

