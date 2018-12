Milano, 22 dicembre 2018 - Ultimo giorno di divieti temporanei per allentare la morsa dell'inquinamento in Lombardia. Da domani, saranno disattivate le misure di primo livello previste dal Protocollo Aria, che prevedevano tra l'altro il blocco delle auto a diesel euro 4. Il protocollo sottoscritto da Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna impone anche il divieto di superare la temperatura di 19 gradi nelle abitazioni e negli esercizi commerciali, il divieto di utilizzare sistemi di riscaldamento domestico a legna non efficiente. Misure tutte sospese da domani: le centraline Arpa di Milano e Città metropolitana hanno registrato l'abbassamento di concentrazione delle polveri sottili, pm10, nell'aria.

