Milano, 7 dicembre 2018 - E' ancora allarme smog a Milano e in diverse province della Lombardia. Secondo i dati riferiti al 6 dicembre, nel capoluogo lombardo, il Pm10 è rimasto sopra la soglia dei 50 microgrammi per metro cubo nelle stazioni in citta', toccando il picco al Verziere, con 67 microgrammi. Nella stazione Marche invece il valore era di 66. Dati in peggioramento anche nelle principali citta' della Lombardia, dove si registra il superamento delle soglie a Brescia (valori sopra i 70 microgrammi) e Bergamo. Migliora Mantova, che scende sotto il limite di 50, male Cremona, intorno a 70. Aria pessima infine a Pavia, con valori intorno a 80-90 microgrammi e a Lodi che in una delle due centraline in citta' supera i 100 microgrammi.

Secondo le misure adottate, nei contesti urbani non potranno circolare i veicoli da Euro 0 a Euro 4 dalle 8,30 alle 18,30 di oggi e le auto in sosta dovranno spegnere i motori. Nelle abitazioni le temperature saranno ridotte di un grado, non oltre i 19 gradi. Non si potranno spandere liquami zootecnici sui campi agricoli ne' accendere incendi all'aperto. Le condizioni meteo per i prossimi giorni non si preannunciano favorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera, a parte una breve perturbazione attesa in serata. Il divieto restera' fino a lunedì.