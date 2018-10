Milano, 3 ottobre 2018 - Carabinieri con elicotteri e nuclei cinofili, con l'ausilio dei vigili del fuoco, hanno effettuato questa mattina (3 ottobre) un blitz al campo nomadi di via Bonfadini a Milano. I militari dell'Arma hanno effettuato fermi e perqusizioni in seguito a sei ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettante persone accusate di "associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione". Le indagini - che in meno di un anno hanno fatto finire in manette già trentacinque uomini e donne, tutti ladri - erano partite nel 2016 dopo il sequestro di una fonderia clandestina in via Giacosa a Milano, dove la banda fondeva i gioielli rubati per poi rivenderli.

A capo del gruppo criminale, secondo quanto accertato da carabinieri e inquirenti, c'erano proprio alcuni dei residenti del campo rom di via Bonfadini - si tratta di sinti di origine abbruzzese - che si occupavano di "ripulire" e rimettere sul mercato i bottini conquistati durante i furti in casa tra Piemonte, Lombardia e Liguria. I capi della gang, in tre, sono stati catturati in via Bonfadini, mentre gli altri tre arresti sono stati eseguiti a Novara. A marzo scorso, invece i carabinieri di Milano avevano scoperto nel campo pistole, caricatori e munizioni nei bagni comuni, una mini serra con cinque piantine di marijuana in un container e tutto intorno un tappeto di pezzi e targhe di auto, poi risultate rubate.