Altro blitz della polizia negli stabili Aler ad alto tasso di occupazione abusiva e criminalità del quadrilatero dei Navigli. Martedì pomeriggio, gli agenti del commissariato Ticinese hanno arrestato per spaccio un trentenne italiano e un ventiduenne romeno. Nel loro appartamento di via Gola 23, gli investigatori hanno trovato un vero e proprio bazar della droga: sequestrati due grammi di marijuana, 15 di cocaina, 15,2 di Mdma, tre di hashish e due bilancini di precisione. Qualche ora prima, i poliziotti erano intervenuti in un altro palazzo del quartiere, in via Borsi 10, dove era stata segnalata l’occupazione di un alloggio: lì gli agenti hanno arrestato l’abusivo, un trentaseienne palestinese, trovato in possesso di due grammi di shaboo, uno di hashish e 800 euro. Dall’inzio dell’anno, le forze dell’ordine hanno aumentato i controlli in zona via Gola, in particolare dopo i disordini di Capodanno, quando alcuni giovani avevano appiccato il fuoco a masserizie e rifiuti e poi aggredito i vigili del fuoco.

