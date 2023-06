Blitz nel covo dei pusher Donna arrestata tre volte Shaboo sui Gratta e Vinci

di Marianna Vazzana

Quando hanno visto il suo viso, non hanno avuto dubbi: "È lei". Una donna filippina di 62 anni, già arrestata a febbraio e a marzo e poi gravata dall’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Una spacciatrice di shaboo, l’anfetamina dall’effetto eccitante dieci volte più potente della cocaina, che ha l’aspetto di cristalli e viene venduta in dosi da 0,1 grammi. La donna è finita nuovamente in manette giovedì pomeriggio con altri tre connazionali, uno dei quali sperava di passarla liscia per aver attaccato le dosi di stupefacente sopra tagliandi del Gratta e Vinci. Biglietti già grattati e nessuno (ovviamente) vincente. L’ultimo fantasioso espediente degli spacciatori. Sequestrati in totale 64 grammi di shaboo e mille euro.

Gli agenti della VI sezione della Squadra mobile della Questura, guidati da Marco Calì e Michele Scarola, hanno individuato i quattro nel quartiere popolare di San Siro: covo, un appartamento al piano terra in via Maratta, casa di un uomo filippino di 46 anni, tra i quattro arrestati. La polizia era appostata in via Maratta quando, alle 17 di giovedì, ha visto un’auto parcheggiare a bordo strada dalla quale sono scesi tre filippini: la donna di 62 anni, un uomo di 51 e un altro di 40, pure loro con precedenti per spaccio, e che sono entrati in quell’alloggio. Mezz’ora dopo è arrivato anche il quarantaseienne, in sella alla sua bici. Verso le 18.10, i tre uomini hanno lasciato l’abitazione e sono andati via, due in auto e l’altro sempre in bici. Tutti e tre sono stati seguiti dai poliziotti che li hanno bloccati a poca distanza, in contemporanea: il cinquantunenne e il quarantenne avevano addosso 2,6 grammi e 3,2 grammi di shaboo. Alla vista dei poliziotti, uno dei due ha cercato di disfarsi dell’involucro (quello più piccolo) ma senza riuscirci. In tasca avevano anche 190 e 120 euro. E sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio.

Stessa sorte per il quarantaseienne, che nel frattempo aveva raggiunto il mezzanino della metropolitana ma è stato fermato e perquisito: dal suo borsello sono saltati fuori i tagliandi “speciali” del Gratta e vinci, nove in tutto, con sopra incollati gli involucri pieni di “cristalli“: 4,6 grammi. E addosso aveva 630 euro. Blitz pure nella casa di via Maratta, dove era rimasta la donna: agli agenti ha consegnato una pochette con dentro 11 involucri di shaboo, che è risultata essere la “Blue sky” della celebre serie tv “Breaking bad”, per un peso totale di 51,4 grammi. Poi sono scattate le perquisizioni domiciliari anche nelle altre case. In due non c’era traccia di droga mentre nella terza, a San Giuliano, la polizia ha sequestrato altri 1,9 grammi di shaboo. Trovati in entrambi gli appartamenti anche bilancini e materiale per confezionare le dosi.