MIlano, 12 maggio 2020 - Maxi blitz antimafia della Guardia di Finanza tra Palermo e Milano: arrestate 91 persone. Sotto la lente d'ingrandimento degli investigatori soprattutto il rione palermitano dell'Acquasanta, una delle storiche roccaforti di Cosa nostra e regno dei Fontana che anni fa si erano trasferiti in Lombardia dove gestivano il business della vendita del caffè.

Secondo quanto ricostruito nelle indagini, i fratelli Fontana avevano infatti trasferito residenza e interessi economici proprio a Milano e lì si servivano anche di insospettabili, come un ex concorrente del Grande Fratello 10, usato come prestanome, e un commercialista milanese.

I Fontana a Palermo si occupavano delle fonti di finanziamento tradizionali di Cosa nostra, basate sulle estorsioni, sulle gare truccate negli ippodromi di Siracusa e del Nord, a Torino, Villanova d’Albenga, Milano e Modena, sul controllo di una cooperativa che lavora ai Cantieri navali, il “loro” quartiere. A Milano il denaro così guadagnato veniva trasportato da spalloni e reimpiegato in attività redditizie come la commercializzazione di cialde e capsule per caffè. Lì, per gestire meglio la situazione, si erano trasferiti i fratelli Gaetano, Giovanni e Angelo Fontana, di 44, 42 e 40 anni, la sorella Rita e la madre, Angela Teresi. I quattro sono figli di Stefano Fontana, la Teresi è la vedova del boss, morto nel 2013. Tutti arrestati.

"In passato i settori tradizionalmente colpiti al centro-nord dal ''contagio mafioso'' sono stati il ciclo dell'edilizia e del cemento, nonché lo smaltimento dei rifiuti e la filiera del turismo. Tuttavia, la crisi determinata dal coronavirus, potrebbe portare certi gruppi criminali particolarmente duttili ad esplorare aziende in difficoltà e comparti meno battuti che possono ora diventare molto redditizi, quali ad esempio la sanità, peraltro già interessata in Lombardia da indagini giudiziarie". E' l’allarme degli inquirenti e del Gip Piergiorgio Morosini, che ha firmato l’ordine di custodia. Nel blitz di oggi sono stati sequestrati beni per circa 15 milioni di euro, fra immobili e aziende, ma anche una dozzina di cavalli.

L'operazione, denominata 'Mani in pasta', è stata coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo ed eseguita dal Nucleo speciale di polizia valutaria delle fiamme gialle, con il supporto del Comando provinciale di Palermo e di altri reparti sul territorio nazionale. I finanzieri sono in azione, oltre che in Sicilia e in Lombardia, anche in Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Campania. Impegnati 500 uomini con l'appoggio di un mezzo aereo e di unita' cinofile addestrate per la ricerca di armi, stupefacenti e valuta.