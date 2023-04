Blanco e i fiori distrutti a Sanremo: Amadeus sentito dalla Digos a Milano

Milano - Amadeus è stato sentito dalla Digos a Milano, in relazione al caso del danneggiamento degli arredi floreali da parte dell'artista bresciano Blanco, 20 anni, il cui vero nome è Riccardo Fabbriconi, durante il festival di Sanremo 2023 di cui Amadeus era conduttore e direttore artistico.

Danneggiamento aggravato

Lo ha confermato oggi la questura di Milano. Amadeus, che vive a Milano, è stato sentito, su delega della procura della Repubblica di Imperia che indaga sul caso, come persona informata dei fatti. L'ipotesi di reato per Blanco è danneggiamento aggravato.

Lo “show” all’Ariston

L’artista bresciano – vincitore in coppia con Mahmood dell’edizione 2022 – era stato invitato a Sanremo per presentare il suo nuovo singolo “L’Isole delle rose” ma, a un certo punto dell’esibizione, dopo la mezzanotte, ha cominciato a dare in escandescenza sferrando calci alla composizione floreale che circondava il palco.

Gli auricolari

L’esibizione ha scatenato numerose polemiche e lo stesso Blanco ha poi spiegato che non c’era niente di preparato nella scena ma è stato un moto di rabbia per alcuni problemi tecnici riscontrati sul palco. "Non sentivo in cuffia, non potevo cantare”, si è giustificato il cantante accusando gli auricolari che gli erano stati dati in dotazione. “Ma almeno mi sono divertito, la musica è anche questo”, aveva poi commentato.

L’inchiesta

Già il 16 febbraio la Procura di Imperia aveva comunicato di aver aperto un’indagine a carico del cantante con l'accusa di danneggiamento aggravato. Tra le prime mosse dei magistrati c’era stata la richiesta ufficiale alla Rai di chiarire se l’esibizione di Blanco al Festival fosse programmata. In caso di risposta affermativa, la posizione dell’artista bresciano potrebbe essere ridimensionata.