Black-out per ore in serata al quartiere Bicocca. Accese le luci solo al Teatro Arcimboldi

Milano – "Blackout da ore nella zona Bicocca. Ho cenato a lume di candela, e non per romanticismo. Sono accese solo le luci del Teatro Arcimboldi". Lo segnala una residente inviando anche una foto con quel che vede dalla sua finestra: solo sagome di palazzi bui. "Una situazione da Medioevo" che stando a quanto riferiscono alcuni abitanti tocca anche altri punti a nord della città, come la zona Maggiolina. E poco fa "la corrente è saltata anche in alcune strade di Città Studi come via Vanvitelli", riferisce un'altra cittadina. "Per fortuna, qui è stato un blackout-lampo, perché è tornata dopo pochi minuti".

Venerdì scorso i disagi erano toccati agli abitanti del Lorenteggio rimasti al buio per 14 ore, dalle 4 del mattino alle 18. "Colpa di un doppio guasto – ha risposto Unareti – sulla rete di distribuzione dell’energia elettrica di media tensione che ha interessato in particolare alcuni civici delle vie Savona, Gorki e Tolstoj". A complicare il tutto, il fatto che il primo guasto è stato individuto nel cantiere M4 di via Foppa sotto una colata di cemento armato, che ha comportato lavoro supplementare per la squadra intervenuta e moltiplicazione delle ore di blackout.

E non aiuta l'ondata di caldo e il conseguente aumento delle temperature, che stando ai dati forniti da Unareti ha portato già la settimana scorsa a una repentina crescita, superiore al 20%, dei consumi di energia a Milano rispetto alla prima metà di giugno. In queste circostanze, ha sottolineato la stessa azienda, che si occupa della distribuzione di energia elettrica e gas in città, si possono verificare alcune interruzioni del servizio che vengono risolte nella grande maggioranza dei casi in pochi minuti e, escluse situazioni particolari come quella del Lorenteggio, entro un’ora grazie al sistema di telecontrollo.