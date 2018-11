Milano, 3 novembre 2018 - Commercianti e amanti dello shopping già in fribillazione a Milano e nel resto della Lombardia per il Black friday 2018, che quest'anno si svolgerà il 23 novembre. Solo per questo giorno, riconsciuto dalla Regione Lombardia con un'apposita norma dopo le polemiche del 2016, negozi e centri commerciali potranno praticare sconti fino al 70%. Il Black friday su internet inzierà addirittura lunedì 19 novembre con Amazon e gli altri colossi dell'e-commerce che cominceranno in anticipo la svendita.

