Milano, 14 febbraio 2019 - L'edizione 2019 della Bit, la storica Borsa internazionale del turismo che l'anno prossimo festeggerà il 40esimo compleanno, si è chiusa con un bilancio di 43mila visitatori degli stand a Fiera Milano City, 700mila contatti sui profili social della manifestazione e 1,2 milioni di visualizzazioni dell'hashtag #Bit2019 su Twitter, oltre a 1900 giornalisti accreditati. In un'edizione dedicata al tema dell'innovazione nel settore del turismo, alla Bit si è parlato soprattutto del ruolo dell'Intelligenza Artificiale nel disegnare viaggi personalizzati da affidare alle cure e all'ospitalità degli operatori e di sostenibilità come motore centrale delle città per attrarre nuovi talenti e sempre più turismo.

Circa 7mila persone hanno partecipato ai 141 eventi organizzati nei tre giorni e integrati da momenti di approfondimento nelle aree specializzate, con decine di iniziative di presentazione e formative direttamente organizzate dagli espositori. L'appuntamento con la quarantesima edizione della Bit è dal 9 all'11 febbraio 2020.