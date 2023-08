Binari del metrò a Gorgonzola: fine lavori entro il 3 settembre

Sostituzione dei binari del metro, si vede la fine. Terminerà il 3 settembre, come da cronoprogramma illustrato da Atm prima dell’estate, la fase finale delle colossali opere di sostituzione delle rotaie della Linea 2, in corso dall’ottobre del 2021. E con la fine dei lavori, i cui ultimi scampoli sono ancora in corso sulla tratta per Cologno, scatterà la fine della stagione di cantieri che, nell’est milanese dove corre la storica Linea verde, dura ininterrotta complessivamente da oltre cinque anni. Prima dell’avvio delle opere per il restyling delle rotaie, infatti, era stata realizzata la riqualificazione in funzione accessibilità e con abbattimento delle barriere architettoniche delle stazioni fra Gobba e Gessate. In tre di queste, Gorgonzola, Bussero e Cassina, sono stati realizzati anche interventi di restyling interno, con rifacimento delle pensiline e migliorie impiantistiche. Il 3 settembre, si conferma dall’azienda, si chiude. La linea 2 torna percorribile sui due tronconi (Gobba-Gessate, Gobba-Cologno Nord), si preparano al rientro in deposito le navette sostitutive che, con orari variabili a seconda dei lavori, hanno traghettato i passeggeri appiedati, perlopiù nelle ore serali, sono occasionalmente h24. L’ultima fase, quella in conclusione, si è consumata nei mesi estivi. Le fasi calde, un paio: fra l’8 e il 14 luglio, quando è stato indispensabile interrompere completamente la circolazione fra Gorgonzola e Gessate, e dal 30 luglio appunto al prossimo 3 settembre, date dell’interruzione della circolazione sul tratto per Cologno. L’opera realizzata, enorme: 20 chilometri di binari sostituiti (in estate sono stati sostituiti gli ultimi 3), con un investimento di 40 milioni di euro. Le opere sono state eseguite, salvo momenti specifici in cui non è stato possibile, nelle ore serali, con un cantiere mobile, via via indirizzato alle aree teatro dei lavori. I disagi immancabili "ma limitati al massimo".Monica Autunno