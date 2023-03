Via Carbonia, bimbo scappa dalla mamma: trovato dalla polizia in un parchetto

Gli agenti e il bimbo scomparso

Milano, 12 marzo 2023 – Un bimbo di 7 anni è sfuggito al controllo della mamma scomparendo nel nulla. La donna spaventatissima ha chiamato la polizia che ha trovato il piccolo che giocava tranquillo in un parchetto vicino a casa.

E’ accaduto venerdì mattina a Milano, quando la Polizia di Stato è intervenuta in via Carbonia per la segnalazione di un minore scomparso. Agli agenti una cittadina boliviana di 39 anni ha riferito che, mentre stava uscendo di casa con il Aaron, il suo bambino di 7 anni, si era fermata a parlare con dei vicini all’interno del palazzo, perdendo di vista il figlio.

I poliziotti hanno iniziano subito le ricerche e, data la vicinanza con il luogo della scomparsa, hanno deciso di fare un controllo all’interno del parco di Villa Scheibler dove hanno ritrovato Aaron che ha spiegato di essersi allontanato dalla madre per gioco. Il bambino, che non era impaurito, è stato riaffidato alla madre, profondamente spaventata dall’accaduto.